Torpederede elkasse og endte i have

Vær ærlig og spar penge: Fortæl vennerne, at du ikke har råd til at købe en kop kaffe til 40 kroner Få cheføkonomens råd til, hvordan du sikrer familien en besparelse på 10.000-15.000 kroner årligt, og undgår det sociale pres for at leve på et niveau, du ikke har råd til