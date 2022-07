Tourfest: Myndigheder forventer trafikkaos i Glyngøre

Før Jonas Vingegaard cyklede sig ind i danskernes bevidsthed, blev Glyngøre i Salling af de fleste nok forbundet med fiskekonserves og sild i glas. Nu ser det ud til, at trafikanter i området torsdag må indstille sig på at føle sig som sild i en tønde.

For myndighederne forventer, at der vil komme rigtig mange mennesker til limfjordsbyen for at fejre Jonas Vingegaards Tour de France-triumf torsdag eftermiddag.

Det vil utvivlsomt skabe trængsel på vejene til og fra den lille by.

Ifølge Skive Folkeblad melder Skive Kommune, at man på baggrund af den seneste vurdering fra politiet forventer op mod 25.000 personer til arrangementet.

Og det er noget af en opjustering. Onsdag lød vurderingen på 10.000 personer, og selv det antal fik politiet til at gå ud med en opfordring til interesserede deltagere om at ankomme i god tid.

- Der er stort set kun to veje til og fra bymidten, så for at sikre bedst muligt flow i trafikken, vil de to strækninger være ensrettede på dagen, lød det onsdag fra vicepolitiinspektør Morten Bujakewitz fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Hjemmeværnet er udkommanderet for at assistere med at styre trafikken. Først vil bilister blive gelejdet ind på byens parkeringspladser, og når de er fyldt, bliver parkeringsarealer uden for byen taget i brug. Herfra vil der være shuttlebusser til bymidten.

Også Skive Kommune beretter om et forventet trafikkaos på sin hjemmeside. Kommunen opfordrer alle, der har mulighed for det, til at tage cyklen.

Det er navnlig ved Glyngøre-afkørslen fra Rute 26, at der forventes problemer.

Ved festpladsen på byens stadion, Interfjord Park, vil der kun være parkering til biler med handicapskilt, pressen og så selvfølgelig Jonas Vingegaard og hans følge.

Kommunen oplyser, at der bliver åbnet for salg af drikkevarer på Interfjord Park klokken 13.30, mens salg af mad åbner klokken 15.

/ritzau/