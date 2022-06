Trafikrazzia gav 34 sigtelser - til gengæld var der ros til én gruppe trafikanter

MORS:Torsdag afviklede færdselsafdelingen under Midt- og Vestjyllands Politi en større færdselsrazzia på Mors i samarbejde med lokalpolitistationen.

Indsatsen var fordelt ud over øen, og i løbet af dagen resulterede det i 34 sager fordelt på 10 sagskategorier.

Heriblandt er 13 bilister sigtet for at benytte håndholdt mobiltelefon under kørslen, syv er sigtet for at køre uden sikkerhedssele, to kørte for stærkt og endnu to personer kørte bil uden kørekort.

Politiet stoppede ved samme lejlighed en række knallerter, og her blev der skrevet tre sager på knallerter, der var konstruktivt ændret til at køre hurtigere end tilladt.

- Langt de fleste knallerter, vi fik standset, var i god og lovlig stand, og der er dejligt også at se det, når vi kommer ud, lyder det fra lokalpolitiet i Thisted.