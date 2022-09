Trampede 17-årig i hovedet - viste sin blodige sko frem på gaden

AALBORG:En 24-årig afghansk mand er blevet idømt otte måneders ubetinget fængsel og udvisning i seks år for et særdeles groft overfald på en 17-årig mand om natten 2. juli.

Det oplyser anklager Malene Lund Andersen.

Volden skete omkring klokken 02.45, hvor den 17-årige, der var stærkt alkoholpåvirket, var på vej hjem fra byen. I Bispensgade mødte han den 24-årige dømte, og det møde endte med, at den 17-årige blev sparket adskillige gange og trampet i hovedet, mens han lå på jorden.

Volden var så voldsom, at den 17-årige brækkede kæbe og næse, fik hjernerystelse og have læsioner i øjenbrynene.

Offer husker intet

De to mænd kendte ikke hinanden i forvejen, men præcis hvad der udløste overfaldet blev aldrig helt klarlagt i retten. Den 17-årige kunne nemlig slet ikke huske noget, fortæller anklageren.

Derfor havde retten kun den dømtes forklaring, og ifølge ham, så var det den 17-årige, der startede episoden ved at være provokerende og udtale sig racistisk, ligesom han også skulle have taget halsgreb på ham. Den 24-årige forklarede også, at han kun sparkede den anden mand tre gange, men nægtede at han havde trampet på ham.

Den forklaring troede retten dog ikke på.

Viste blodig sko frem

Den 24-årige var efter overfaldet efterlyst af politiet i fire dage, inden han meldte sig selv. Politiet havde nemlig identificeret ham på en overvågningsvideo.

Selve overfaldet blev ikke fanget af overvågningen, men på videoen kunne man se den 24-årige forlade stedet med blod på den ene sko.

Overvågningsmaterialet viste også, hvordan den 24-årige viste sin blodige sko frem for de personer, han mødte på vejen, inden han til sidst smed skoen i en skraldespand, forklarer Malene Lund Andersen.

Den 24-årige ankede dommen på stedet.