Travl indsatsleder måtte stoppe to brande

HIMMERLAND:Indsatsleder Klavs Bojsen fik en mere travl eftermiddag, end han havde håbet på, da han mødte på arbejde hos Nordjyllands Beredskab lørdag.

For ud på eftermiddagen kom der pludselig to brandmeldinger på nogenlunde samme tid, som begge krævede hans tilstedeværelse.

Den første melding kom klokken 14.22 med melding om brand i en garage på Klejtrupvej nær Klejtrup.

Da han og kollegerne fra beredskabet kom frem, kunne de konstatere, at garagen var overtændt, og at der stod en bil derinde. Ingen af delene var til at redde.

Station Farsø er kørt til Brand på Holmevej, Første melding lyder landbrugsredskab.

Ildløs i dæk maskine — Nordjyllands Beredskab (@NjylBeredskab) June 18, 2022

Brand i dækmaskine i Farsø

Og mens Klavs Bojsen var ved branden i garagen, kom der melding om endnu en - denne gang på Holmevej 5 i Farsø.

Den brand var startet hos virksomheden Imdex A/S, som granulerer dæk.

Her var der gået ild i to af de maskiner, som granulerer dæk, og den ild havde spredt sig til tagkonstruktionen.

Derfor måtte indsatslederen køre turen til Holmevej, hvor der var behov for ekstra mandskab. Der kom derfor også en slukningsvogn fra stationen i Aars, mens stationen i Hobro sendte en stigevogn, så brandmænd kunne komme op på taget for at slukke efter der og for at finde mulige ildlommer.

De to dækmaskiner stod til at redde, om end de nok skal have skiftet lidt dele hist og her, forklarede indsatslederen.

Klavs Bojsen sagde yderligere, at der er sket store vandskader på virksomheden på grund af den mængde vand, der har været nødvendig at bruge til at slukke ilden.