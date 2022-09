Travl nat for politiet: Kokain og uro på populært diskotek

THISTED:Politiet havde en travl lørdag nat på diskotek Dampmøllen i Thisted.

Første gang, lovens lange arm måtte tilkaldes, var omkring kl. 22. Her traf politiets patrulje en mand, der viste sig at være i besiddelse af euforiserende stoffer.

Det vurderes, at der er tale om kokain, og manden - en 22-årig fra Thisted - er sigtet for narkobesiddelse. Han blev efterfølgende bortvist og har fået forbud mod at komme på stedet.

Kl. 01:20 blev politiet tilkaldt, da en anden 22-årig mand fra lokalområdet skabte uro på dansegulvet.

Den 22-årige havde skubbet andre gæster og opført sig aggressivt, og da en dørmand bad ham forlade stedet, valgte han at skubbe dørmanden også.

Den 22-årige blev sigtet efter restaurationsloven og fik ligeledes forbud mod at komme på Dampmøllen i fremtiden.

Kl. 02:54 forsøgte en 17-årig mand at snige sig forbi dørmændene. Han fremviste sit ID, men dørmanden kunne ved nærmere eftersyn konstatere, at den 17-årige altså ikke var gammel nok til at opnå adgang.

Den 17-årige blev bortvist sendt væk fra stedet.

Kl. 04:21 var der endnu en gæst, der havde svært ved at begå sig på Dampmøllen.

Denne gang var der tale om en 27-årig lokal mand, der skubbede til de andre gæster på dansegulvet. Da dørmændene rettede henvendelse og bad ham forlade stedet, valgte den 27-årige også at skubbe til dem, hvorfor politiet blev tilkaldt.

Ligesom de øvrige blev han bortvist fra stedet, og fik i øvrigt også en sigtelse for overtrædelse af restaurationsloven med sig hjem.

Endelig fik politiet kl. 04:47 en anmeldelse om hærværk på Munkevej lige bag ved Dampmøllen.

Her havde ukendte gerningsmænd med en ukendt genstand knust forruden i en parkeret personbil.