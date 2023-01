Tre anholdt for drab efter fund af livløs mand i Aalborg

To mænd og en kvinde er blevet anholdt og sigtet for drab, efter at Nordjyllands Politi lørdag klokken 22.50 modtog en anmeldelse om, at nogen havde fundet en livløs mand i Aalborg.

Det oplyser vicepolitiinspektør Sune Myrup til Ritzau natten til søndag.

- Jeg kan bekræfte, at vi får en anmeldelse om en livløs mand inde i Aalborg Centrum. Da vores patrulje er fremme på stedet, kan vi konstatere, at han har nogle skader, som gør, at vi vurderer, at han er blevet udsat for en forbrydelse, siger han og tilføjer, at det er derfor, politiet efterforsker det som en drabssag.

- I forbindelse med den umiddelbare indsats anholder vi tre personer, som nu sidder anholdt herinde på politigården i Aalborg.

De tre anholdte er 31, 37 og 41 år gamle.

Tre anholdt for drab ved biblioteket i Aalborg Foto: Jan Pedersen

Vicepolitiinspektør Sune Myrup siger, at politiet er massivt til stede i området omkring Rendsburggade, Nytorv og Østerbro og vil være det det meste af natten, mens de tekniske undersøgelser på gerningsstedet pågår.

- Lige nu gennemfører vi en stor indsats dernede, som til dels går ud på at lave nogle tekniske undersøgelser, men også forsøge at finde vidner.

- Så det er en meget bred indsats, der kører omkring stedet lige nu, som gør, at vi skal prøve at sikre os så mange oplysninger, vi kan, i forhold til at få klarlagt det her hændelsesforløbet, siger han.

Det er natten til søndag sparsomt med informationer om drabssagen.

En mand er fundet død i Aalborg

Sune Myrup oplyser ikke, om politiet ved, hvad motivet for drabet skulle være. Det står heller ikke klart, om de fire personer kendte hinanden.

Han oplyser heller ikke alderen på offeret og ej heller, om hans pårørende er blevet underrettet om hans bortgåen.

Det står heller ikke umiddelbart klart, hvordan offeret skulle være blevet dræbt.

Politiet kan ikke sige noget om, hvorvidt de anholdte skal fremstilles i grundlovsforhør søndag.

- Vi efterforsker rigtig bredt lige nu, og vi har et rigtigt stort stykke arbejde foran os hen over natten. De skal selvfølgelig afhøres, og så prøver vi at belyse det, der er sket dernede, så godt, som vi overhovedet kan, siger Sune Myrup.

Politiet venter at kunne bringe yderligere oplysninger i løbet af søndag.

/ritzau/