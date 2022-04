Tre bizarre sager for politiet: To solouheld og en mand, der gik amok

NORDJYLLAND:Oven på en ellers ganske fredelig påskeweekend fik Nordjyllands Politi noget at se til mandag, altså anden påskedag. Tre af sagerne var noget ud over det sædvanlige, og alkohol menes at have spillet en væsentlig rolle i dem alle.

Mandag klokken 13.20 blev politiet kaldt til Søndergade i Aalborg. Ifølge vagtchef Karsten Højrup var en mand gået amok i en lejlighed og kastede ting ud af vinduet.

- Det var både en stol, noget af et bord og en ødelagt dør, fortæller vagtchefen.

En eller flere af tingene ramte en parkeret bil, og derfor er manden nu sigtet for hærværk og kan desuden forvente et erstatningskrav. Der er tale om en 39-årig mand, som var beruset, og som blev bragt til detentionen på politigården.

En god times tid senere blev politiet så kaldt til motorvej E45, eller rettere "Borgmestersvinget" i Nørresundby. Her lød meldingen på, at der var sket et solouheld, og at føreren havde forladt stedet.

- Det var på tilkørslen cirka 50 meter før selve motorvejen, hvor bilen havde ramt autoværnet, og føreren havde efterladt bilen og var gået fra stedet. Da patruljen så var på vej derhen, så de en mand løbe inde mellem nogle buske. Det viste sig at være ejeren af bilen, som er en mand fra Frederikshavn. Han blev taget med til blodprøve, for der er mistanke om, at han havde kørt spritkørsel, fortæller Karsten Højrup.

Der skete kun materielle skader ved uheldet, og redningsberedskabet sørgede for at få fjernet den efterladte bil.

End ikke to timer senere kom der så endnu en melding om et solouheld. Og endnu en gang havde en bil ramt et autoværn. Denne gang var det på Hjortdalvej ved Bækken - mellem Hjortdal og Tranum i Jammerbugt Kommune.

- Af ukendte årsager havde en bil ramt et autoværn med begge hjul i højre side og var så rullet rundt og endt på taget i modsatte side af vejen, fortæller Karsten Højrup.

Føreren af bilen blev bragt til skadestuen, og meldingen derfra var - ifølge vagtchefen - at han ikke var kommet noget alvorligt til. Uheldet kan til gengæld få andre konsekvenser, for der blev taget en blodprøve på ham, idet der var mistanke om, at han havde for megen alkohol i blodet. Der er tale om en 18-årig mand fra lokalområdet.