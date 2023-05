Tre mænd fængslet efter tre balle-stik

AALBORG:Tre mænd blev onsdag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aalborg i forbindelse med en episode i det østlige Aalborg natten til tirsdag, hvor to mænd blev overfaldet. Som Nordjyske skrev i går, var der en voldsepisode, hvor en af mændene blev stukket med en spids genstand i balleregionen, med behandlingskrævende skader til følge.

Der er tale om tre mænd i alderen 23, 27 og 34 år.

Efter grundlovsforhøret blev den 27-årige varetægtsfængslet i 72 timer og den 23-årige og 34-årige i fire uger.

Det fortæller efterforskningsleder Kenneth Rodam fra Nordjyllands Politi.

- Der er nogle ting, vi skal have efterforsket. Derfor bliver der muligvis et grundlovsforhør igen senere på ugen, siger han.

Nordjyllands Politi har efterforsket sagen massivt i løbet af tirsdagen, og dette ledte til mistanke mod tre personer fra Aalborg. De tre mistænkte blev anholdt på tre forskellige adresser i løbet af tirsdag eftermiddag og aften.

De tre er sigtet for i forening at have begået kvalificeret vold efter straffelovens § 245.

To episoder i samme sag

Der er tale om to forskellige voldsepisoder, begået på Pontoppidanstræde i Aalborg, med kort mellemrum – lige over midnat, natten til tirsdag.

Den 23-årige og den 34-årige kom i bil kørende til stedet. Her henvendte de sig til en 24-årig mand, som efter en kort meningsudveksling blev tildelt et knytnæveslag i ansigtet. Efter denne episode kørte de formodede gerningsmænd fra stedet igen.

Den 24-årige forurettede ringede til en 22-årig kammerat, der gik over til stedet. Kort før kl. 01.00 kom den 23-årige og den 34-årige sammen med en tredje mand kørende tilbage til stedet.

De tre formodede gerningsmænd havde nu en kort meningsudveksling med den 22-årige, der efterfølgende blev tildelt nogle knytnæveslag og faldt om på jorden. Den 22-årige blev herefter tildelt et ukendt antal slag og spark på kroppen og i hovedet, ligesom han blev tildelt tre stik i balleregionen med en spids genstand. Herefter kørte de tre formodede gerningsmænd fra stedet igen.

- Der er ikke noget, der tyder på, at voldsepisoderne relaterer til øvrige konflikter i det kriminelle miljø. Der er umiddelbart tale om ualmindelig grov gadevold, siger efterforskningsleder Kenneth Rodam fra Nordjyllands Politi.