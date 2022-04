25-årig stukket med kniv og slået med hammer - tre mænd er nu fængslet

FREDERIKSHAVN:Tre mænd er nu varetægtsfængslet for et drabsforsøg på en 25-årig mand, der blev stukket og slået med hammer på åben gade i Frederikshavn.

Senest er en 21-årig mand blevet fængslet i sagen, efter han tirsdag blev fremstillet i et grundlovsforhør, hvor han blev varetægtsfængslet i fire uger, oplyser anklager Kristina Frandsen.

Men der mangler fortsat en formodet medgerningsmand, fremgår det af sigtelsen mod den 21-årige.

Stukket og slået med hammer

I forvejen sidder to mænd på henholdsvis 24 og 25 år varetægtsfængslet i sagen. De blev begge fængslet i dagene efter drabsforsøget.

Siden har politiet ledt efter flere formodede medgerningsmænd - en af dem er altså den 21-årige, der blev anholdt mandag i Midtjylland.

Dermed mangler der fortsat én medgerningsmand.

Den 21-årige er nemlig sigtet for at have medvirket til drabsforsøget på den 25-årige mand, der skete omkring klokken 00.47 på parkeringspladsen ved Abildgård Kirke, sammen med tre andre mænd

Ifølge sigtelsen havde den 21-årige sammen med de andre mænd forinden aftalt at mødes med det 25-årige voldsoffer. Af sigtelsen fremgår det, at den 25-årig blev stukket med kniv i lysken, så han blødte kraftigt, af en af de andre formodede medgerningsmænd, ligesom han også blev slået i hovedet med en hammer eller en anden tung genstand, så han brækkede kæben.

Klokken 00.54 blev den 25-årige fundet livløs på Hjørringvej. Han blev kørt til behandling, og blev efterfølgende meldt uden for livsfare.

Lukkede døre

Af hensyn til efterforskningen har politiet holdt kortene tæt til kroppen, og alle grundlovsforhør mod de tre mænd har også været holdt for lukkede døre.

Derfor er det kun sigtelsen, der er kendt for offentligheden.

Politikommissær Peter Skovbak ønsker heller ikke at kommentere yderligere på sagen, men oplyser, at der et et vist kendskab mellem de sigtede og offeret.