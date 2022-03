Tre mænd er nu sigtet for drabsforsøg på åben gade i Frederikshavn

FREDERIKSHAVN:Mandag blev en 21-årig mand anholdt i Midtjylland, efter politiet har ledt efter ham i forbindelse med et drabsforsøg i Frederikshavn 2. marts.

I forvejen sidder to mænd på henholdsvis 24 og 25 år varetægtsfængslet i sagen, og i dag bliver den 21-årige også fremstillet i et grundlovsforhør, hvor politiet kræver ham fængslet, sigtet for medvirken til drabsforsøg.

Drabsforsøget skete kort efter midnat 2. marts, hvor en 25-årig mand blev fundet livløs på Hjørringgade i Frederikshavn.

Kort forinden var han blevet stukket i lysken med kniv på parkeringspladsen ved Abildgård Kirke. Manden blev kørt til behandling, og blev efterfølgende meldt uden for livsfare.

Af hensyn til efterforskningen har politiet holdt kortene tæt til kroppen, og grundlovsforhørene mod de to mænd, der er fængslede, har også været holdt for lukkede døre.

Derfor er der ikke kommet ret mange oplysninger frem omkring omstændighederne ved drabsforsøget.

Politikommissær Peter Skovbak ønsker heller ikke at kommentere yderligere på sagen, men oplyser, at der et et vist kendskab mellem de sigtede og offeret.

Peter Skovbak vil heller ikke udelukke, at der kan komme flere anholdelser i sagen.