Tre mænd fængslet for stribevis af Aalborg-indbrud - flere i Hasseris

AALBORG:Tre mænd fra Aalborg er tirsdag blevet varetægtsfængslet i fire uger, sigtet for en stribe af indbrud, som den seneste tid har plaget Aalborg - herunder bydelen Hasseris.

De tre mænd blev, sammen med to kvinder, anholdt mandag morgen efter længere tids efterforskning. De to kvinder er blevet løsladt igen, men er fortsat sigtede.

Den 28-årige mand er sigtet for 15 forhold i alt. De fleste drejer sig om indbrud og tyverier, hvor det primært har været PH-lamper både inde og udenfor, der har været målet.

En del af indbruddene og tyverierne er sket i Hasseris, ligesom han også er sigtet for et indbrud i en virksomhed på havnen, hvor der blev stjålet dyre Arne Jacobsen-stole. Derudover er han også sigtet for et røveri i et privat hjem i Hadsten, oplyser anklager Malene Lund Andersen.

De to 30-årige mænd er sigtede for at have været medgerningsmænd til nogle af indbruddene og tyverierne i Aalborg.

Men den 28-årige erkendte størstedelen af sigtelserne mod ham, mens de to andre mænd nægtede sig skyldige, oplyser anklageren.

Flere sigtelser på vej

Hos Nordjyllands Politi mener man, at de fem sigtede står bag nogle af de mange indbrud, som i en periode plagede Hasseris, og som skabte utryghed blandt borgerne i bydelen.

Politikommissær Ulf Munch Sørensen kan dog ikke udelukke, at der har været andre tyve på spil i Hasseris.

Politikommissæren oplyser også, at man forventer, at der kommer flere sigtelser i sagen mod de tre mænd og to kvinder.