Tre mænd i grundlovsforhør efter anmeldelse om skud

AALBORG:Tre mænd bliver fredag fremstillet i grundlovsforhør efter en større politiaktion torsdag aften, hvor der var meldinger om skud omkring Nørregade i Aalborg.

Det oplyser anklager Katrine Meldgaard.

De tre mænd er sigtet for grov vold ved blandt andet at have brugt peberspray - men skudafgivelse er ikke en del af sigtelsen.

Flere borgere i området omkring Nørregade hørte ellers skud kort før klokken 21.30, og det fik politiet til at rykkede massivt ud.

Fire personer blev anholdt i forbindelse med episoden, som politiet betragter som en intern uoverensstemmelse i et kriminelt miljø, der udviklede sig.

Men indtil videre tyder politiets efterforskningen ikke på, at der er afgivet skarpe skud i forbindelse med voldsepisoden.