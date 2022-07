Tilfældige ofre: To unge og en midaldrende mand dræbt af skud i Field's

Opdateret mandag formiddag med nye oplysninger om de sårede personer.

Tre personer er dræbt og yderligere fire personer har været i kritisk tilstand efter en skudepisode i shoppingcenteret Field's søndag aften.

De dræbte er en 47-årig mand, som er russisk statsborger, men bosat i Danmark, en 17 årig dansk mand og en 17-årig dansk kvinde, oplyser politiet på et pressemøde mandag morgen.

På et pressemødet mandag morgen fortalte chefpolitiinspektør i Københavns Politi Søren Thomassen, at flere personer er sårede af skud. Heraf fire personer i kritisk tilstand. Der er tale om to danske kvinder på henholdsvis 40 år og 17 år, samt to svenske statsborgere - en mand på 50 år og en pige på 16 år.

Mandag formiddag meddeler cheflæge Anders Damm-Hejmdal i Region Hovedstadens akutberedskab på en pressebriefing, at tre af de fire personer, der er såret af skud er stabile og uden for umiddelbar livsfare. Den sidste person er fortsat i kritisk tilstand.

Ud over de personer, der blev såret af skud under angrebet, er yderligere et antal mennesker kommet lettere til skade. Det er sket under flugten - ikke af skud.

Det er uvist, præcist hvor mange mennesker, der blev såret i angrebet.

Politiet arbejder ud fra en hypotese om, at den mistænkte gerningsmand arbejdede alene.

Den formodede gerningsmand er en 22-årig etnisk dansk mand. Ifølge politiet tyder alt på, at han ikke stod i ledtog med andre. Han er i forvejen kendt af psykiatrien, oplyser Søren Thomassen.

Politiet fik anmeldelsen om skyderiet i Field's søndag klokken 17.35. Klokken 17.48 blev den mistænkte anholdt nær shoppingcentret.

Den mistænkte fremstilles i grundlovsforhør mandag. Han er sigtet for manddrab, men ifølge Søren Thomassen kan der komme flere sigtelser.

Et motiv til skyderiet er endnu ukendt.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har kaldt skyderiet i Field's for et "grusomt angreb".

- Jeg sender min dybeste medfølelse til alle, der har mistet deres kære. De sårede og pårørende. Og til alle de danskere, der har været tæt på de uhyggelige begivenheder, siger hun i udtalelse fra Statsministeriet.

- Jeg vil opfordre danskerne til at stå sammen og støtte hinanden i denne svære tid, tilføjer hun.

Københavns Politi holder pressemøde om sagen igen mandag klokken 08.00.

Lukket i en uge "som minimum"

Fiels har oplyst, at indkøbscentret "som minimum" holder lukket frem til mandag 11. juli efter et skyderi i shoppingcenteret søndag aften, hvor tre personer blevet dræbt.

Det oplyser Field's på sin hjemmeside.

- Vores tanker er hos ofrene for denne forfærdelige hændelse og deres pårørende samt alle ansatte hos Field's og de mange kunder, der besøgte Field's i dag. Politiet er stadigvæk i gang med at efterforske denne meningsløse hændelse, og vi afventer deres instrukser, lyder det.

På Facebook skriver Field's, at centeret ikke åbner, før politiet giver grønt lys.

- Det samme gælder for parkeringsområdet, hvor alle parkeringsafgifter er suspenderet.

- Vi skriver ud på vores sociale medier, når det igen bliver muligt at få adgang til sin bil.

