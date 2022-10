Tre politibiler måtte til: 38-årig spritbilist ville slås med politiet

AALESTRUP:Manden i bilen var meget medgørlig. Men pludselig blev han vild.

Det begyndte fredeligt med, at politiet vinkede en bil ind til siden på Engvej i Aalestrup.

Det var lidt over middag og normalt ikke tiden, hvor alkohol er det store tema blandt bilister, men noget sagde patruljen, at de lige skulle se manden bag rettet ekstra an.

Manden viste sig at være en 38-årig polak fra Aars-området, der pænt stoppede og kom ud af bilen. Han pustede også i alkometeret, som han blev bedt om. Men da apparatet gav større udslag end loven tillader - og han derfor skulle med betjentene til en sikrere test på sygehuset - slog den 38-årige helt bak.

Fik håndjern på

Han nægtede at tage med og gjorde så meget modstand, at betjentene måtte tilkalde hjælp fra endnu en patruljevogn. Til sidst havde polakken fået håndjern på, og nu blev en tredje patruljevogn tilkaldt.

Han skulle nemlig køres til Aalborg, og her ville man godt have en betjent på hver side af ham på bagsædet, så man var sikker på at transporten ikke endte i slåskamp.

Manden er nu sigtet for spritkørsel, for at have modsat sig anholdelse og at have øvet vold mod tjenestemænd.

Selv om den 38-årige udtalte sig højlydt under anholdelsen, slipper han dog for mere end en stærk mistanke om trusler. Svadaen var på polsk, og den kunne betjentene ikke følge med i.