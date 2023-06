Tre tricktyverier på én dag: Politiet udsender advarsel

Tricktyve er igen på spil i Aalborg.

Alene mandag eftermiddag fandt tre forsøg på tricktyveri sted, og i alle tre tilfælde skete det ved, at en person ringede og udgav sig for at være fra banken.

Her lød beskeden, at en af bankens ansatte ville komme og afhente et dankort, og derefter dukkede en eller flere personer op på ofrenes adresse.

Flere forskellige tyve

Et af tilfældene fandt sted i Frejaparken i Aalborg. Her bankede en ung, lyshåret mand på døren hos en ældre kvinde, men kvinden udleverede ikke sit kort til manden. Kort efter meldte hun det til politiet.

I et andet tilfælde oplyste personen, der ringede fra banken, at der var blevet hævet 37.000 kr på vedkommendes konto, og at banken ville hente kortet. En skaldet mand bankede kort efter på døren hos en ældre kvinde i Gymnasieparken i Aalborg, men heller ikke denne kvinde udleverede sit dankort.

I det tilfælde lykkedes det dog manden at få udleveret et kontantbeløb.

I sidste tilfælde lykkedes det tricktyvene at stjæle kortet fra en ældre kvinde, der bor på Poul Buås Vej i Aalborg. Her var der tale om to mænd. De kom ud på adressen, hvor de fik udleveret dankortet, og derefter hævede de et større kontantbeløb, før kortet blev spærret.

Metoden med at udgive sig for at være fra banken, benyttede en tricktyv sig også af for godt en måned siden i Arden. Her nåede tyven at bruge en ældre kvindes kort til at foretage to store køb og to store hævninger, inden kortet blev spærret.

Politiet advarer

Politiet har i den forbindelse genudsendt nogle gode råd for at undgå tricktyveri.

De er:

Vær opmærksom, og lav faste aftaler.

Luk kun nogen ind, du kender eller har en fast aftale med.

Kender du dine naboer, kan I hjælpe med at holde øje og passe på hinanden.

Og sidst, men ikke mindst: hav ikke for mange kontanter i hjemmet, og hav ikke din pung liggende fremme.

Det er kun godt en måned siden, der var en hel håndfuld tricktyverier i Aalborg-området på samme dag.