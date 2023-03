Tre unge mænd anholdt efter kast med molotovcocktails på skole

MARIAGER:Nordjyllands Politi har tirsdag ved 14-tiden anholdt tre mænd i forbindelse med efterforskningen af et forsøg på brandstiftelse mod Assens Skole i Mariagerfjord Kommune.

Det oplyses i en pressemeddelelse.

Forsøget på brandstiftelse skete mandag aften kl. ca. 21.10. Her indfandt tre maskerede gerningspersoner sig på skolens område, hvor de kastede to molotovcocktails mod skolens hovedindgang. Det medførte en mindre brand, der dog hurtig blev slukket af vidner. Det oplyses, at de tre mistænkte alle er under 18 år, og blev anholdt på hver deres bopæl.

Politiet arbejder i øjeblikket på klarlægge, hvad der er sket før, under og efter og er derfor synlige i området.

Der befandt sig flere elever og en ansat på skolen, da episoden skete, men ingen kom til skade.

Politikommissær Carsten Straszek, som leder politiets efterforskning af hændelsen, oplyser, at flere spor under efterforskningen førte til, at politiet tirsdag kunne skride til anholdelse af de tre mænd.

Anklagemyndigheden skal nu vurdere, om der er grundlag for at fremstille de tre mistænkte i grundlovsforhør.