Trehjulet knallert påkørte bil - og stak af

NYKØBING:Tirsdag aften Kl. 21:32 skete et færdselsuheld i Nykøbing.

En 44-årig mand fra Nykøbing var ude og køre på sin trehjulede knallert på Filtenborggade i nordlig retning, da han ramte en bil, der holdt parkeret i side af vejen.

En patrulje fra lokalpolitiet i Skive blev sendt til stedet, hvor de kunne konstatere, at bilen havde fået skader på bagskærm og bagdør - men knallertføreren var ingen steder at se.

Den 44-årige var flygtet fra ulykken, men det lykkedes efterfølgende patruljen at finde frem til mandens bopæl.

Her kunne de sigte ham for at stikke af fra et færdselsuheld - samt manglende forsikring på knallerten.