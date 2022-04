Tricktyv bankede på og bad om vejhjælp: Stjal tegnebog fra hjælpsom 71-årig

SJØRRING:Fredag aften kl. 22:30 bankede det på døren hos en 71-årig mand, der bor på Vindstyrken i Sjørring.

Udenfor stod en mand, som kunne fortælle, at hans bil var løbet tør for strøm et stykke derfra. Da den 71-årige er en hjælpsom sjæl, fandt han straks en jakke frem, så han kunne gå med ud og se på sagen.

Men mens den 71-årige vendte ryggen til, benyttede den ukendte mand sig af chancen og stjal hans tegnebog, der lå i et skab i bryggerset.

Tegnebogen indeholdt 2000 kr. i kontanter og et Mastercard. Hævekortet er siden brugt til at gennemføre fire kontanthævninger.

Den ukendte mand beskrives som omkring 25 år gammel, 180-190 cm. høj, lys i huden og med lyst hår. Manden talte dansk, og han var landlig i sin fremtoning.

Har man oplysninger i sagen kan politiet kontaktes på telefon 114.