Tricktyv på spil igen: Stjal penge fra ældre borgere

SÆBY:En tricktyv, der var på spil i Frederikshavn og Sæby i december og januar, er muligvis på spil igen. Onsdag gik det ud over tre ældre kvinder i Sæby.

Her bankede en mand på hos de ældre og begyndte at forklare, at der er i øjeblikket er mange tyverier. Det brugte han som undskyldning til at komme ind i de ældres boliger, og i et af tilfældene lykkedes det ham at slippe af sted med penge, fortæller politikommissær Peter Skovbak fra Nordjyllands Politi.

To af tricktyverierne skete på Havnepromenaden i Sæby. Klokken 15.10 lykkedes det manden at stjæle en kuvert med kontanter fra en 88-årig kvinde.

Klokken 15.22 gjorde manden et forsøg hos naboen - en 70-årig kvinde. Selvom gerningsmanden blev lukket ind i boligen, blev der ikke stjålet noget.

Så langt nåede manden slet ikke hos en 92-årig kvinde på Chrestensmindevej. Endnu engang forsøgte gerningsmanden at overbevise den ældre kvinde om, at han hellere måtte tjekke hendes værdier, fordi der var mange indbrud i området.

Men den hoppede hun ikke på og nægtede at lukke manden ind, fortæller Peter Skovbak.

De ældre kvinder har givet følgende signalement af manden:

180-190 centimeter høj

Lys i huden

Dansktalende

Havde muligvis en cykel med

Signalementet stemmer godt overens med den mand, som blev beskrevet ved lignende tricktyverier i Midtpunkt i Frederikshavn i december og på Søndergade i Sæby i januar.

Derfor ser politiet også alle tre sager i en sammenhæng, oplyser Peter Skovbak.