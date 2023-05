Tricktyv slår til igen mod ældre kvinde - politiet beder om hjælp

SÆBY:Efter endnu et tricktyveri mod en ældre kvinde i Sæby, kommer politiet nu med et opråb til borgerne i Sæby: Nogen må kende ham.

De seneste måneder har en mand målrettet opsøgt ældre kvinder i deres hjem og blandt andet bildt dem ind, at han er fra politiet, fordi der var mange tyverier i området. Det hele er et trick for at få de ældre borgere til at afsløre, hvor de gemmer deres kontanter, som manden i flere tilfælde derefter har stjålet.

Mandag gik det ud over en 85-årige kvinde, der lå og sov til middag i hendes hjem på Gl. Ålborgvej i Sæby. Hun vågnede ved, at en mand var i hendes lejlighed, fortæller politikommissær Peter Skovbak.

- Denne gang siger manden, at han leder efter nogle rumænere, og kvinden får opfattelsen af, at han er fra politiet, fortæller politikommissæren.

Han spurgte hende derefter, om hun havde sikret sine værdier, og den 85-årige kvinde kiggede derfor i en skuffe, hvori der lå en kuvert med kontanter. Herefter fik manden den 85-årige til at gå ud i sin garage for at tjekke sine ting.

Herefter forlod manden igen lejligheden - og kuverten med kontanter var nu væk.

Politi beder om hjælp

I december og januar skete lignede tricktyverier mod ældre kvinder i Frederikshavn og Sæby og i april blev tre kvinder udsat for tricktyverier i Sæby.

Det er politiets klare opfattelse, at det er den sammen mand, der står bag alle tricktyverier. Og politiet mener også, at han må have en relation til Sæby.

- Så vi vil meget gerne have hjælp fra offentligheden, så vi kan få stoppet ham. Nogen må kende til ham, siger Peter Skovbak.

Tricktyven beskrives som:

- 30-40 år

- 170-175 centimeter høj

- Almindelig af bygning og lys i huden

- Han taler dansk

Har man oplysninger i sagen, kan Nordjyllands Politi kontaktes på telefon 114.