Troede hun skulle på weekendtur: Endte som prostitueret i Aalborg

AALBORG:Det blev langt fra den weekendtur, som en 23-årig spansk kvinde var blevet lovet, da hun 12. december sidste år fulgte med en 39-årig bekendt.

Allerede i lufthavnen i Spanien anede hun, at der var noget galt, men under tvang og trusler mod hendes familie fulgte hun alligevel med til Danmark, fortæller anklager ved Nordjyllands Politi, Kristina Frandsen.

"Weekendturen" endte med et knap halvanden måneds langt ophold i forskellige lejligheder i Aalborg og Nørresundby, hvor den 23-årige blev frataget papirer og tvunget til at arbejde som prostitueret. Den 39-årige - en kvinde med rumænsk/spansk statsborgerskab - indkasserede alle pengene, mens den 23-årige blev udsat for vold - blandt andet slag i hovedet - og trusler, når hun forsøgte at modsætte sig.

19. januar lykkedes det endelig den 23-årige at stikke af. Hun fik kontakt til en taxichauffør på gaden, som selvom kvinden hverken kan tale engelsk eller dansk, hurtigt forstod, at hun ville i kontakt med politiet.

- Han kører hende ind på politigården i Aalborg, hvor de får redet trådene ud, fortæller Kristina Frandsen, der fredag eftermiddag kunne se den 39-årige kvinde blive dømt til seks måneders fængsel og udvisning til Rumænien.

- Hun blev dømt ud fra den principielle påstand om menneskehandel. Det er normalt nogle ret svære sager at få domfældelse i, så der ligger ikke ret mange trykte domme at sammenligne med, men jeg synes, at dommen meget godt afspejler grovheden af sagen og der er ingen afvigelser i forhold til anklageskriftet, fortæller hun.