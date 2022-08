Uhyggeligt fund ved sommerhus - politi tilkaldt

AGGER:En kvindelig tysk turist gjorde onsdag sidst på eftermiddagen et uhyggeligt fund i nærheden af det næsten nyopførte sommerhus, hun har lejet ved Agger.

Det fortæller vagtchef Jens Claumarch fra Midt- og Vestjyllands Politi.

- Vi troede lige, vi stod med en drabssag, fortæller vagtchefen.

Den tyske turist, som er lægeuddannet, fandt en knogle fra menneske og kontaktede derfor omgående politiet, som sendte en patrulje til adressen. Det skete kl. 16.50.

Betjentene sørgede for, at der blev sendt billeder af knoglen til Retsmedicinsk Institut i Aarhus, hvor en retsmediciner kiggede nærmere på fundet.

- Fordi den tyske turist er læge, var hun stensikker på, at der ikke var tale om en knogle fra et dyr. Hun var overbevist om, at det var en nakkehvirvel fra et menneske. Det kan retsmedicineren ikke udelukke, men at dømme efter udseendet på knoglen, er den mindst 100 år gammel. Den er i hvert fald bestemt ikke frisk, så den fik vi droslet ned igen, fortæller Jens Claumarch.

Han oplyser, at der ikke blev fundet andre menneskeknogler på stedet - men at patruljen nu tager knoglen med til politigården i Holstebro.

- Hvis den skal dateres med alder og hvem pokker, den har tilhørt, skal den sendes ind. Det må andre vurdere, om der skal ofres krudt på, konstaterer vagtchefen.