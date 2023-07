Tvang modkørende i grøften: Borger standsede selv fuld vanvidsbilist

SUNDBY THY: En bilist har formentlig fået sig noget af et chok, da vedkommende onsdag eftermiddag ved kl. 15.30-tiden kom kørende ad Oddesundvej ved Sundby Thy.

Her oplevede vedkommende, at der pludselig kom en bil kørende i den forkerte side af vejen, og bilisten var derfor tvunget til at køre i grøften for at undgå et sammenstød.

Det oplyser lokalpolitiet i Thisted.

Modparten fortsatte uden at standse, men den forurettede kunne heldigvis selv komme op af grøften og valgte at vende rundt for at eftersætte bilen ad Oddesundvej.

Det lykkedes for den forurettede selv at bringe bilen til standsning og kontakte politiet.

- Vi kunne udfra en alkometertest konstatere, at føreren af den bil, der havde presset den anden i grøften, var spirituspåvirket, siger politikommissær Henrik Jensen og tilføjer, at føreren var en 47-årig mand fra Thyholm.

Udover en sigtelse for spirituskørsel fik den 47-årige også en sigtelse efter straffelovens § 252 for at "volde nærliggende fare for nogens liv eller førlighed".

Samtidig blev kørslen klassificeret som vandvidskørsel, fordi der er spiritus indblandet, og derfor kunne politiet på stedet konfiskere mandens bil og bringe den til Holstebro Auktioner, hvor den senere bliver sat til salg.