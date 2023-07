Tyv brød ind hos ældre borgere, mens de var hjemme

VENDSYSSEL:Der er muligvis en sammenhæng mellem flere indbrud i sidste uge. Her gik det ud over et ældre ægtepar i Østervrå, en 83-årig kvinde i Flauenskjold og en 87-årig kvinde i Ulsted.

I Østervrå brød indbrudstyven ind, mens det ældre ægtepar var hjemme. Det skete fredag mellem klokken 12 og klokken 17, hvor ægteparret opdagede, at en skuffe stod åben.

Det viste sig, at tyven - der var over alle bjerge - havde stjålet flere guldsmykker, fortæller politikommissær Peter Skovbak, Nordjyllands Politi i Frederikshavn.

Natten til fredag havde en 83-årig kvinde også indbrud, mens hun var hjemme. Her havde tyven formentlig fundet en nøgle uden for og låst sig ind, og uden at beboeren opdagede noget, tog tyven et mindre kontantbeløb fra to tegnebøger i entreen, oplyser politikommissæren.

Endelig var det også guldsmykker og kontanter, indbrudstyven gik efter, da der mellem mandag og fredag i sidste uge var indbrud hos en 87-årige kvinde i Ulsted.

Her var tyven også kommet ind gennem et vindue og havde rodet skuffer igennem, fortæller Peter Skovbak.

Både fremgangsmåde, valget af tyvekoster og det, at alle tre indbrud er sket hos ældre borgere inden for et forholdsvist afgrænset geografisk området gør, at politiet mener, at de tre indbrud kan hænge sammen, fortæller Peter Skovbak.