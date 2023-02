Tyv gik ind hos to ældre borgere og tog deres guldsmykker

SINDAL:En listetyv var søndag på spil hos to ældre borgere i Sindal sent søndag eftermiddag. Tyven gik ind i de to borgeres hus, mens de var hjemme, og stjal guldsmykker.

De første indbrudstyveri skete i en villa på Nørregade omkring klokken 17.45. Her gik tyven ind af en ulåst dør og fandt frem til guldsmykker.

I det tilfælde opdagede beboeren - der er sidst i 80'erne - tyven, som blot sagde noget til hende, inden han gik igen, fortæller politikommissær Thomas Albrektsen, Nordjyllands Politi i Hjørring.

Ti minutter senere skete nøjagtig det samme i en villa på Slugten. Her gik tyven også ind af en ulåst dør, og her var det også guldsmykker, der blev stjålet. Denne gang så beboeren ikke tyven, men hørte, at der var nogen ved døren, fortæller Thomas Albrektsen.

Politiet har selvsagt en kraftig formodning om, at det er samme gerningsmænd, der har været på spil begge steder.