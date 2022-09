Tyv på spil: Hus lænset for byggematerialer

NYKØBING:På Gasværksvej i Nykøbing slog ukendte indbrudstyve til mod et hus, der er under renovering. Tyvene er kommet ind via en ulåst bagdør.

Kl. 08:07 tirsdag morgen indgik anmeldelsen om indbruddet hos lokalpolitiet i Thisted.

Og tyven har haft brug for lidt mere end en almindelig håndtaske, da vedkommende skulle have sine koster med derfra. Der er nemlig stjålet 50 pakker flamingo, 20 stykker rionet, tre poser kabelbindere og nogle afstandsholdere.

Tyve har også været på spil på en adresse på Ulleruphusevej, hvor de har slået til mod en garage.

På et tidspunkt mellem lørdag middag og tirsdag morgen har tyvene forsynet sig med værktøj af mærkerne Dewalt og Metabo, samt værkstedsborde af mærket Blika.