Tyve brød ind på gymnasium med koben

DRONNINGLUND:Det er ikke kun robotter med kunstig intelligens, som netop nu volder hovedbrud i gymnasieverdenen. På Dronninglund Gymnasium ærgrer man sig samtidig over, at ubudne gæster natten til fredag i sidste uge brød ind på gymnasiet, hvor de stjal fire computere, fire mobiltelefoner og to tablets.

Det oplyser politikommissær Peter Skovbak fra Nordjyllands Politi.

Han oplyser, at tyvene skaffede sig adgang ved at bryde hoveddøren mod sydvest op - sandsynligvis ved hjælp af et koben.

Peter Skovbak oplyser, at ingen af stjålne effekter tilsyneladende var mærket med navnet på gymnasiet, hvor de hører til.