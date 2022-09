Tyve klippede hul i hegn: Stjal 800 liter diesel fra køletrailere

THY-MORS:Massive prisstigninger på diesel, fyringsolie og træpiller betyder, at brændstoffer er ved at udvikle sig til attraktive varer for tyven.

Således kan lokalpolitiet i Thisted tirsdag morgen melde om endnu to anmeldelser af dieseltyveri. Anmeldelserne kommer i kølvandet på to tyverier i Mors og Thisted, hvor der er stjålet henholdsvis 800 liter fyringsolie og 500 liter diesel.

Mandag morgen kl. 06:07 indløb anmeldelse om tyveri af diesel fra Uglevej i Thisted. Fra tre parkerede sættevogne er der stjålet mellem 150-190 liter diesel.

Tyveriet er sket mellem fredag eftermiddag kl. 15 og lørdag eftermiddag kl. 18.

Endnu en anmeldelse om dieseltyveri kom mandag morgen fra Foodparken ved Nykøbing.

Her havde ukendte gerningsmænd mellem fredag kl. 19 til mandag morgen klippet hul i et hegn ind til en holdeplads med fire køletrailere.

Fra de fire køletrailere er der samlet set stjålet mellem 600-800 liter diesel.

- Vi har forsøgt os med at sikre nogle spor derovre, men vi har ikke umiddelbart mistanke eller overvågning fra stedet, siger politikommissær Henrik Skriver Jensen.

Politikommissæren medgiver, at de stigende priser kan være en årsag til, at der i øjeblikket indløber flere anmeldelser på tyveri af brændstof:

- De stigende priser vil jo være med til at gøre det mere attraktivt for nogle, siger han.