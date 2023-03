Tyvebande bevæger sig fra by til by - går målrettet efter særlige tyvekoster

PARKERING

Det har stor betydning, hvor og hvordan du parkerer bilen.



• Hvis det er muligt, så parker bilen på et aflåst område – gerne med overvågning, eller et sted, hvor der er meget belysning, og hvor mange kan se bilen. Du kan også gøre det sværere for tyven ved at parkere, så der ikke er adgang til bag- og sidedør og sørge for, at der ikke er adgang til bilens varerum via kabinen.

• Undgå at have firmabiler parkeret synligt på privatadresser i fx weekender, hvor der ingen er hjemme på adressen.

• Hvis du parkerer i længere tid, så tag dyrt udstyr ud af bilen.





TILTAG I BILEN

Du kan også nedsætte risikoen for indbrud i din varebil ved at:

• afblænde bilruder, så der ikke kan ses ind i varerummet

• montere en tyverialarm i bilen

• montere gitre bag eventuelle ruder i bilen

• montere sikringsskabe i varerummet

• deaktivere knappen til at låse varerummet op i førerkabinen

• montere ekstra låseordninger på side– og bagdøre.

AFSÆTNING AF TYVEKOSTERNE

Du kan nedsætte værdien af tyvekoster, og gøre det svært for tyven at komme af med dem, ved at:

• gravere eller markere dit udstyr med firmanavn

• installere en GPS-tracker i udstyr, som er egnet til det

• sætte klistermærker på bilen, der viser at der er installeret tyverialarm og at udstyret er fjernet eller mærket – både på dansk og engelsk

• tage fotos af udstyr og notere serienumre. Når politiet har fundet stjålet udstyr, er det nemmere at finde gerningsstedet og få gerningsmanden dømt. Husk også at ajourføre lister over udstyr.