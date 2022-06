Tyvene vendte tilbage og stjal resten af de dyre jakker

FREDERIKSHAVN:- Det er på alle måder irriterende og træls. Tyvene har været her to gange på få dage. Og de har vidst, hvad de gik efter. Da de ikke fik alle jakkerne med første gang, kom de tilbage i nat og stjal resten.

Peer Buch Sørensen ejer dametøjsforretningen Knud E i gågaden midt i Frederikshavn. Han har på få dage mistet jakker for mange tusind kroner. Han har ikke en eneste jakke tilbage til at vise frem på et foto. Samtlige jakker er nemlig forsvundet ad to omgange.

- Første gang vi havde indbrud, var natten til fredag 10. juni klokken 4.15, og stort set på samme tid har vi haft indbrud igen i nat, 14. juni, fortæller han og viser, hvordan tyvene to gange er kommet ind gennem indgangspartiet ved at smadre glasdøren.

- De gik kun efter vores dyre jakker af mærkerne Parajumper og Camel Active. De koster fra 2500 kroner og opefter, fortæller Peer Buch Sørensen.

Han har ikke tal på det samlede antal stjålne jakker, men har indtil videre givet politiet et bud på, at der natten til tirsdag forsvandt 15 Parajumper-jakker.

- Jeg har endnu ikke haft tid til at se på vores lister af jakker. For mig er der flere trælse ting i indbrud. Der er selve den tid, der skal bruges på at anmelde indbrud til forsikringen og politiet. Men dertil kommer, at jeg ikke kan skaffe jakkerne hjem. De er indkøbt til denne sommer og til de mange gæster, der handler i vores forretning. Dermed mister jeg også den indtjening, der var forbundet med salget.

Han håber, at politiet kan komme nærmere på en opklaring af indbruddene ved at se på de overvågningskameraer, der er ved apoteket rundt om hjørnet. Men han er pessimist med hensyn til at politiet finder tyvene, som han er sikker på har været på en bestillingsopgave.

- Jeg ved ikke, hvor de afsætter de dyre jakker om det er på nettet eller i en eller anden midlertidig forretning. Jeg har ikke tid til at undersøge, hvor vores jakker er til salg, men håber politiet kan finde dem.