Tyveri fra kirkegård: Fjernede navn fra gravsten for at få fast i messing

Respektløs og uanstændigt.

Sådan lyder det fra politikommissær Michael Karstenskov, efter politiet onsdag modtog en anmeldelse om tyverier fra gravsteder på Frederikshavn Kirkegård på Kirkegårds Alle.

Her er tyvene gået efter messing og det er gået ud over i alt 10 gravsteder.

Ved et gravsted har tyvene fjernet et helt navn af messingbogstaver fra et gravsted. Andre steder har tyvene brugt en vinkelsliber for at skære metallegeringen af gravstederne, fortæller Michael Karstenskov.

Tyverierne fra kirkegården er sket mellem 16. august og 23. august.

Nordjyllands Politi vil gerne høre fra borgere, der kan have oplysninger om tyverierne, men hvis nogen får tilbud at købe messing, så vil politiet også gerne have et tip, fortæller Michael Karstenskov.

Nordjyllands Politi kan kontaktes på telefon 114.