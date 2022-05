Udmagret ko måtte aflives: 87-årig landmand står til sigtelse

VILS:Lørdag kl. 13.26 rykkede en patrulje fra Midt- og Vestjyllands Politi ud til en landejendom på Plantagen i Vils.

Her havde politiet fået anmeldelse om, at en udmagret ko skulle befinde sig.

Det lykkedes patruljen at lokalisere koen, og en dyrlæge blev tilkaldt for at vurdere koens tilstand.

Ud fra dyrlægens undersøgelser blev det konkluderet, at koen var i så dårlig forfatning, at den måtte aflives.

Koens ejer er en 87-årig mand.

- Han bliver formentlig sigtet for det på et tidspunkt, siger politikommissær Jørgen Jensen fra lokalpolitiet i Thisted, der ikke kan udtale sig nærmere om tilstanden hos de eventuelle andre dyr på adressen.