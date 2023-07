Udrykning: Brand i en vaskemaskine

FARSØ:Nordjyllands Beredskab oplyser på Twitter, at de tirsdag aften rykkede til Søndergade i Farsø, hvorfra der var indløbet alarm om sort røg fra en bygning.

Alarmen indløb kl. 22.01, og aktionen blev forholdsvis hurtigt overstået.

Allerede kort tid efter kunne beredskabet oplyse, at der havde været brand i en vaskemaskine i kælderen i bygningen - og at der var helt kontrol over den.

Der er et skadesservice firma på vej til et nu røg- og sodskadet hus, oplyses endvidere.