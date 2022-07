Uge 29 i Skagen: En håndfuld spritbilister gik i fælden

SKAGEN:Nordjyllands Politi var onsdag i aktion i Skagen i forbindelse med den såkaldte Hellerupuge, for blandt andet at kontrollere alkoholkoncentrationen i blodet på bilisterne.

Før coronatiden fangede politiet en del spritbilister i uge 29, og i år er det første gang, at festen for alvor er tilbage efter to års nedlukninger.

Men det har - heldigvis - ikke fået flere til at sætte sig bag rattet i påvirket tilstand, kan politiet konkludere.

I alt blev fem spritbilister og to narkopåvirkede bilister fanget i løbet af onsdagens kontrol i Skagen og opland, fortæller politikommissær Jess Falberg.

- Der har tidligere været flere sager. Så det er positivt, at der er en nedgang i sagerne, siger politikommissæren.

Der var ingen af de spirituspåvirkede bilister, som blæste alkometeret op i den høje ende. Nogle havde været ude at drikke dagen før, og havde altså sat sig bag rattet for tidligt.

Udover sprit- og narkosagerne blev en række bilister også skrevet for mindre sager som f.eks. at tale i mobiltelefon under kørslen.

Nordjyllands Politi fortsætter med kontroller de kommende dage, hvor de vil tjekke resten af sommerlandet langs kysterne i Vendsyssel.

Motorstyrelsen deltog også i onsdagens kontrolaktion, hvor det blandt andet blev kontrolleret, om der var betalt korrekte afgifter på biler.

Styrelsen oplyser dog, at resultatet af deres aktion først bliver meldt ud i næste uge.