Uhyggelig sag: 51-årig tiltalt for årelangt misbrug af drenge og unge mænd

HIMMERLAND:En uhyggelig sag om årelangt misbrug af drenge og unge mænd under 18 år begynder onsdag ved Retten i Aalborg.

Her sidder en 51-årig mand fra Himmerland tiltalt for igennem flere år at have udnyttet sin alder til at skabe et tillidsforhold til tre drenge og unge mænd for at misbruge dem seksuelt adskillige gange.

Den 51-årige er derfor tiltalt for både voldtægt af en dreng under 12 år, flere forhold af samleje med personer under 15 år, flere forhold af samleje med en personer under 18 år ved misbrug af sin alder og overlegenhed samt for flere forhold af blufærdighedskrænkelse af personer under 18 og 15 år.

De tre ofre i sagen er i dag fra starten af 20'erne til midten af 30'erne.

Af det omfattende anklageskrift fremgår det, at det første forhold var tilbage i 2004, mens det sidste forhold skulle være sket i 2020.

Det fremgår også af anklageskriftet, at sagen mod den 51-årige begyndte at rulle i marts 2022, da politiet fandt knap 10.000 børnepornografiske billeder på mandens computer.

Misbrugt i flere år

Ifølge anklageskriftet etablerede den 51-årige et tillidsforhold til sine ofre ved blandt andet at give dem gaver og tage dem med på ture. Det var blandt andet under disse ture, at drengene blev misbrugt seksuelt.

I alle tre tilfælde var der stor aldersforskel på den tiltalte og drengene. Ifølge anklageskriftet var der i et af tilfældene 29-års forskel på den tiltalte og en af drengene, der kun var omkring ni år, da misbruget begyndte i 2009.

I det tilfælde fortsatte misbruget frem til 2016.

Et andet offer var omkring 14 år, mens det tredje var 17 år, da de - ifølge tiltalen - første gang blev misbrugt af den 51-årige.

Sagen kører over fem dage i Retten i Aalborg, og der forventes at falde dom midt i februar.