Uhyggelig sag for retten: Tiltalt for at skyde ekskone for øjnene af børnene

AALBORG:Tirsdag tager Retten i Aalborg hul på en uhyggelig drabssag, hvor en nu 53-årig mand er tiltalt for at have skudt og dræbt sin ekskone for øjnene af parrets to sønner, der på tidspunktet var seks og otte år gamle.

Den 41-årige kvinde blev skudt ud for en opgang på Skelagervej i Aalborg 17. september i 2021 omkring klokken 18.20. Ifølge anklageskriftet blev hun ramt af skud i hovedet på kort afstand med et 9 millimeter våben.

Flere beboere i området blev vidner til tragedien. Den 53-årige blev anholdt uden dramatik på stedet kort tid efter.

I det efterfølgende grundlovsforhør erkendte han sig skyldig i drab. Det er endnu uvist, hvordan han forholder sig til tiltalen mod ham.

Flere år med trusler

Af anklageskrift fremgår det også, at den 53-årige siden 2018 havde haft et tilhold mod at kontakte og opsøge sin ekskone. Udover tiltalen for drab er den 53-årige nemlig også tiltalt for at have overtrådt det tilhold hele 34 gange samt for trusler mod sin ekskone.

Truslerne handlede om samværet med deres fælles børn, og ifølge anklageskriftet tog den 53-årige gentagne gange kontakt til sin ekskone via mail og sms - nogle af beskederne var trusler på livet.

I en mail skulle den 53-årige have skrevet: "Jeg lever ånder og dør for mine børn. Jeg dræber dig gerne."

Den 53-årige er også tiltalt for at have udsat sin nu afdøde ekskone for psykisk vold.

Retssagen begynder tirsdag og kører over seks retsdage i maj. Der forventes at falde dom 30 maj.