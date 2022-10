Uhyggeligt syn mødte bilister på nordjysk motorvej

HJØRRING:Det var et uhyggeligt syn, som søndag aften mødte flere bilister i sydgående retning på Hirtshalsmotorvejen mellem afkørslerne Hjørring S og Hjørring N.

Klokken 17.50 fik Nordjyllands Politi flere opkald om en spøgelsesbilist, der var på vej nordpå mellem de to afkørsler i sydgående retning.

Spøgelsesbilisten, der var en 75-årig kvinde fra lokalområdet, blev selv opmærksom på, at der var noget helt galt.

- Hun valgte at trække ind i nødsporet, da hun opdagede fejlen, og så havde vi et par patruljer på stedet, som holdt øje med hende og kunne hjælpe hende af motorvejen, oplyser vagtchef hos Nordjyllands Politi, Karsten Højrup.

Kvinden er sigtet for overtrædelse af færdselsloven ved at have kørt i den forkerte kørselsretning. Den forseelse kan som konsekvens koste bilisten kørekortet, forklarer vagtchefen.

Ingen kom til skade i forbindelse med kørslen i den forkerte retning.