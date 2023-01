Ulovligt lager af fyrværkeri i beboelsesområde: 70 kilo rent krudt

MOSEBY:Dagen før nytårsaften rykkede politiet ud til en adresse i Moseby efter et tip om, at der var en masse fyrværkeri. Og det var der. Politiet fandt flere hundrede kilo, både lovligt og ulovligt, fyrværkeri i form af batterier og raketter.

Nu har politiet opgjort den såkaldte NEM-vægt - altså den samlede mængde eksplosivt materiale - til knap 70 kilo, fortæller politikommissær Lars Jensen, Nordjyllands Politi i Hjørring.

Umiddelbart kan sagen ende som en bøde til den 34-årige mand, der er sigtet i sagen. Her er der faste takster for ulovlig opbevaring af fyrværkeri, og for en mængde i denne størrelsesorden ligger bøde på omkring 20.000 kroner.

Men politiet er endnu ikke færdig med at undersøge sagen, fortæller Lars Jensen. Der blev nemlig også fundet en masse tom emballage på adressen, så der kan have været endnu mere krudt.

Derfor er det for tidligt at sige, om det ender med en bødestraf, eller om sigtelsen mod den 34-årige bliver skærpet. Det er nu en vurdering, som anklagemyndigheden skal foretage.