Under to timers politiindsats: Ni gik i fælden

THISTED:En skræmmende tendens viser sig, efter lokalpolitiet i Thisted mandag var på en særlig indsats på Kystvejen i Thisted.

Mellem kl. 13:30-15:15 var en patrulje sendt ud med bødeblokken, på jagt efter bilister, der talte i håndholdt mobiltelefon.

Indsatsens resultat taler sit klare sprog - hele ni bilister gik i fælden på bare en time og 45 minutter. De kan nu alle se frem til at modtage en hilsen fra ordensmagten.

Straffen for at blive taget med håndholdt mobiltelefon omfatter et klip i kørekortet, en bøde på 1500 kr. samt 500 kr. til offerfonden.