Underslæb i kendt forlystelsespark: Ansat har selv sagt op

LEGIND:En medarbejder i Jesperhus Feriepark på Mors er stoppet i virksomheden efter en sag om svindel.

Det erfarer Nordjyske fra flere kilder.

Ifølge Nordjyskes oplysninger er svindlen begået af en mangeårig medarbejder, og der er angiveligt tale om underslæb for et ikke ubetydeligt beløb. Medarbejderen har selv sagt sin stilling op. Det skete ifølge Nordjyskes oplysninger, da vedkommende blev konfronteret med svindlen.

Nordjyske erfarer desuden, at sagen ikke er meldt til politiet.

Jesperhus har haft et år med flere store omvæltninger. Parkens grundlæggere, familien Overgaard, valgte med virkning fra 1. januar 2022 at sælge Jesperhus til svenske Firstcamp.

I starten af maj gik ferieparken så ud med nyheden om, at man havde fundet sin nye direktør i form af Thomas Buch Tøstesen, der kom fra en stilling som Hotel Director hos Legoland Billund Resort.

Ledelsesskiftet bliver håndteret som en glidende overgang, så familien Overgaard er stadig involveret i den daglige drift.

Direktør Peter Overgaard har ikke de store kommentarer til sagen, men meddeler dog i et skriftligt svar til det, han kalder "den påståede svindel", følgende til Nordjyske:

"Da der er tale om en personalesag, kan jeg ikke udtale mig konkret andet end at sige, at vedkommende selv har sagt op, og at det samlede mulige beløb er under 100.000 kroner. Vi betragter sagen som afsluttet."

Jesperhus har op imod en kvart million overnatninger om året.