Undersøgelse slår fast: Politihund skal ikke aflives

NORDJYLLAND:En politihund fra Nordjyllands Politi skal ikke aflives, selv om den bed en 32-årig udviklingshæmmet kvinde i forbindelse med en eftersøgning mandag eftermiddag og aften.

Det oplyser Nordjyllands Politi efter en grundig gennemgang af såvel hændelsesforløb som kvindens skader.

Kvinden forsvandt mandag ved 16-tiden fra Bofællesskabet Delfinen ved Slettestrand. Først tre timer senere lykkedes det efter en massiv eftersøgning for politihunden at finde kvinde stærkt forkommen i et mørkt buskads.

Det reddede utvivlsomt kvindens liv, men det blev efterfølgende konstateret, at kvinden havde spor efter hundebid.

- Det er ikke almindeligt i eftersøgningssager, som den her. Derfor slog vi også straks fast, at vi ville undersøge nærmere, hvad der var sket. Nu har vi fået den lægefaglige vurdering af kvindens mærker, og den beskriver entydigt, at der er tale om små sår efter tænder og overfladiske kradsemærker. Det kan bestemt mærkes. Kvinden har formentlig været bange for hunden, og det har skabt en svær situation for både hende og hunden. Det er rigtig træls, at det ender dér, hvor hunden bider efter hende. Men beskrivelsen af skaderne taler ikke for, at sagen skal have konsekvenser for hunden, siger politiinspektør Claus Danø fra Nordjyllands Politi.

Ifølge ham falder hundens reaktion overfor kvinden - sammenholdt med en lægefaglig vurdering af bidsårene - ikke falder ind under bestemmelserne i hundeloven. Nordjyllands Politi vurderer samtidig, at hændelsen ikke skal visiteres til Den Uafhængige Politiklagemyndighed.

- Men vi vil gerne være 110 procent sikre på, at vores hunde reagerer, som vi forventer af dem, i det omfang man kan, når man har med dyr at gøre. Derfor har vi testet den pågældende hund flere gange siden, både i mørke og dagslys, og den har hver gang reageret fuldstændig, som politihunde er trænet til, siger Claus Danø.

Han påpeger, at hundesektionen i Nordjyllands Politi mange gange om året gør et vigtigt og stort stykke arbejde for at redde liv.

- Det har været vigtigt for os at tale med kvindens familie i den her sag. Der er ingen tvivl om, at vi alle hellere ville have undgået, at kvinden blev væk fra sit bofællesskab, havnede i en livstruende situation og desværre også blev bidt af vores politihund. Men vi er glade for, at hunden fandt hende i tide, og det gjorde den kun på grund af de mange timers træning, som den her erfarne hund har fået, fastslår Claus Danø.