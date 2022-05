Ung bilist ramte Louises barnevogn og flygtede: Nu er dommen faldet

AALBORG:Man skal aldrig påkøre en barnevogn med et nyfødt spædbarn i. Skulle det alligevel ske, skal man i hvert fald ikke køre fra stedet, som om intet var hændt.

Det gjorde en dengang 20-årig mand i starten af marts 2021 i Aalborg-bydelen Skalborg, og mandag kostede det den nu 22-årige unge mand 10 dages betinget fængsel, en bøde på 2000 kr. samt seks måneders ubetinget frakendelse af førerretten.

Retten i Aalborg: 22-årig mand idømt 10 dages betinget fængsel og bøde samt frakendt førerretten i 6 måneder for i Skalborg at have påkørt en barnevogn med spædbarn og efterfølgende at være flygtet fra stedet /MBA #anklager — Nordjyske anklagere (@NjylAnklagere) May 30, 2022

En dom, som anklager Majbrit Bak fra anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi er ganske godt tilfreds med.

- Dommen afspejler sagens alvor. Det skal ikke kun koste en bøde. Det skal også koste en frihedsstraf, siger Majbrit Bak.

Sagen om påkørslen vakte enorm opmærksomhed i starten af marts, hvor den dengang 28-årige mor til det lille barn bad Facebook om hjælp til at finde føreren af den bil, som havde påkørt hendes barnevogn i krydset ved Nibevej og Letvadvej i Skalborg.

Louise Lehmann Nielsens opslag blev delt og kommenteret utallige gange, og Nordjyllands Politi gik også ud med en opfordring til føreren af bilen om at melde sig selv.

Det satte for alvor ild i jorden under den dengang 20-årige bilist, som allerede samme aften meldte sig selv til politiet.

Siden har både bilisten og moderen til barnet siddet overfor hinanden i et såkaldt konfliktråd, så da de mandag mødtes ved Retten i Aalborg var det ikke første gang siden påkørslen, at de så hinanden i øjnene.

I retten forklarede den tiltalte, at han den pågældende dag i starten af marts ikke havde opdaget påkørslen - og han derfor heller ikke kunne erkende, at han bevidst var flygtet fra den.

- Han forklarede, at hans kammerat havde sagt, at han havde ramt noget - men at det ikke var noget, han selv havde registreret, oplyser Majbrit Bak.

I retten spurgte hun den tiltalte, hvorfor han ikke stoppede op, når hans kammerat sagde, at han havde ramt noget.

- Han forklarede, at han havde travlt og skulle på arbejde, oplyser anklageren.

Louise Lehmann Nielsen med sønnen, som siden den dramatiske begivenhed er blevet døbt Vitus. Arkivfoto: Torben Hansen

Louise Lehmann Nielsen er glad for, at der nu er faldet dom i sagen.

- Dagen i dag har været længe ventet, for jeg har set frem til at få sat et punktum, siger hun til Nordjyske.

Den 22-årige mand modtog dommen, oplyser Majbrit Bak.