Ung bilist tæt på at blive spiddet - 68-årig dømt for hensynsløs kørsel

NYKØBING:Det var nærmest et mirakel, at de værste skader ved ulykken på Hovedvej 26 uden for Nykøbing 19. januar 2021 var materielle.

Sidst på eftermiddagen den dag kørte en 27-årig mand fra Nykøbing i tær tåge op i en helt mørkelagt traktor, som blev ført af en dengang 67-årig mand fra Salling. Traktoren havde han netop købt, og da den blev ramt af den 27-årige bilist, havde den hverken lys eller reflekser bagpå.

Den unge bilist slap selv uskadt, men hans bil blev totalskadet ved uheldet i januar 2021. Foto: Bo Lehm

Til gengæld havde traktoren monteret en palleløfter, som den 27-årige heldigvis undgik at komme i direkte karambolage med. Han slap uskadt fra uheldet, mens den ældre traktorfører pådrog sig et par brækkede ribben.

Onsdag - knap 16 måneder efter uheldet - mødtes de to mænd igen. Denne gang ved Retten i Viborg, hvor den nu 68-årige mand ifølge TV Midtvest blev idømt 30 dages betinget fængsel for særlig hensynsløs kørsel.Den 68-årige mand blev desuden idømt en bøde på 19.000 kr. Han modtog dommen.