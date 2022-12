Ung mand lavede selv pistol og patroner: Afsløret af politielev med lange ører

AALBORG:En politielev med lange ører afslørede i sommers en 22-årig mand, der havde lavet sin egen pistol og ammunition.

Politieleven var på vej hjem i toget mellem Aarhus og Randers 8. juli, da han overhørte en af de andre passagerer tale i telefon. Samtalen blev pludselig meget interessant, da passageren begyndte at spørge ind til et skydevåben, og hvor mange års fængsel det ville koste manden i den anden ende af røret, hvis politiet opdagede det.

Det kom frem under retssagen mod den 22-årige, der mandag er blevet dømt efter straffelovens hårde bestemmelse om ulovlig våbenbesiddelse.

Fik et glimt af telefon

Anklager Thomas Klingenberg fortæller, at politieleven slukkede sin egen telefon for at give den anden samtale sin fulde opmærksomhed.

Da den anden passager begyndte at se en video af den pistol, som var omdrejningspunktet for samtalen, tænkte politieleven, at sagen måtte undersøges nærmere.

Så i bedste undercover-stil rejste politieleven sig og lod som om, han skulle på toilettet og kastede et glimt på passagerens telefon, da han gik forbi. Og på displayet stod der et navn.

Politieleven gik herefter ind i en anden togvogn og ringede til Østjyllands Politi, som stod klar til at tage imod passageren på Randers Station. Politiet undersøgte passagerens telefon nærmere og fandt frem til, at manden i den anden ende af røret, var den 22-årige mand med bopæl i Aalborg.

Lavede selv pistol og patroner

Det førte til, at Nordjyllands Politi ransagede den 22-åriges lejlighed i Aalborg samme aften kort før klokken 22.

Her fandt man en boltpistol, som egentlig er beregnet til at aflive dyr med, men som var lavet om til at kunne affyre rigtige patroner. Man fandt også rester af bly og hjemmelavede patroner i lejligheden.

Det viste sig, at den 22-årige selv havde lavet boltpistolen om til en rigtig pistol, og at han også havde fremstillet patronerne selv. Han havde endda prøveaffyret den inde i lejligheden ned i noget vasketøj, fortæller Thomas Klingenberg.

De efterfølgende tekniske undersøgelser slog også fast, at pistolen var fuldt funktionsdygtig.

Skulle bruge pistol som selvforsvar

I Retten i Aalborg forklarede den 22-årige, at han havde lavet pistolen for at kunne forsvare sig selv. Han forklarede nemlig også, at der tidligere havde været nogen inde i hans lejlighed for at stjæle hash.

Han har først anskaffet sig en kniv og senere et luftgevær, men det mente han ikke var nok, fortæller Thomas Klingenberg.

Den 22-årige er blevet mentalundersøgt i forbindelse med sagen og er ikke egnet til almindelig straf. Han blev derfor idømt en behandlingsdom på et psykiatrisk afdeling.

Han valgte at modtage dommen.