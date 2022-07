Trods usikkerhed: Ung minkavler har købt 600 nye mink

Uffe gad ikke "taxa-bøvlet": Gik 20 kilometer hjem fra byen Det har længe været svært at få en taxa, når man gerne vil hjem fra sin bytur. Det var det også for Uffe Skinnerup Jensen fra Hanstholm, der natten til søndag fandt en lidt anderledes måde at tilbagelægge de 20 kilometer mellem Hanstholm og Thisted