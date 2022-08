Unge mænd i bil skabte frygt i midtbyen: Viftede med våbenlignende genstand

THISTED:Kl. 20:16 mandag aften indgik en foruroligende melding til Midt- og Vestjyllands Politi.

En borger i Thisted havde observeret, at to unge mænd kørte rundt i en mindre personbil på Frederikstorv ved Superbrugsen. Ifølge anmelderen viftede den ene mand med en våbenlignende genstand ud af vinduet.

- Han mente at have set et kikkertsigte, og sådan en anmeldelse tager vi selvfølgelig meget alvorligt, fortæller Søren Ribens fra lokalpolitiet i Thisted.

Alarmcentralen sendte en større politistyrke af sted mod Thisted.

Første mand fremme på Frederikstorv var politiets indsatsleder, som hurtigt fik lokaliseret den pågældende bil. Han fik hurtigt på fornemmelsen, at forholdet ikke var så alvorligt som først antaget, og derfor rettede han umiddelbart henvendelse til de unge mænd i bilen.

Det viste sig, at bilen indeholdt en 19-årig mand og hans 20-årige kammerat, begge fra Mors, samt et antal hardballgeværer. De to ungersvende erkendte, at de havde haft geværerne fremme, mens de havde kørt rundt i området, og dermed kunne indsatslederen afblæse den store udrykning, allerede inden kollegerne var nået frem.

- Det er klart, at den slags adfærd fremkalder frygt, og derfor får de to en sigtelse efter brud på ordensbekendtgørelsen. Det er ikke en særlig hensigtsmæssig opførsel på et offentligt sted, siger Søren Ribens.