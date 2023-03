Unge narkobilister snuppet ved højlys dag

BEDSTED/THISTED:Torsdag formiddag kl. 11.10 havde lokalpolitiet i Thisted en patrulje ude at køre i Bedsted, da betjentene fattede interesse for en personbil.

Bilen blev stoppet, og bag rattet sad en lokal 21-årig kvinde. Ved hjælp af narkometer fandt politiet frem til, at kvinden var under påvirkning af en form for narkotika. Det blev hun sigtet for.

Kl. 14.13 var den gal på Munkevej i Thisted, hvor en bil ført af en 21-årig mand blev bragt til standsning.

Igen kunne politiet konstatere, at narkometret gav udslag for narkotika. Samtidig måtte den 21-årige mand erkende, at han ikke havde noget kørekort, fordi det var blevet ham frakendt.

Manden blev derfor sigtet for både narkokørsel samt kørsel i frakendelsestiden.