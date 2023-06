Ups: Mand ville tænde bål - futtede skur af

THISTED:Årsagen til den brand, som brandvæsnet søndag aften kl. 17.45 blev kaldt til på havnen i Thisted, ligger nu fast.

Det oplyser lokalpolitiet i Thisted mandag morgen.

Brandvæsnet blev kaldt ud til brand i et skur ved værestedet Rampen, og her kunne de konstatere, at skuret var overtændt.

Branden blev slukket og politiet blev kaldt til stede for at foretage undersøgelser af en eventuel brandårsag. Efterforskningen blev dog kort, for senere på aftenen henvendte en person fra Thisted sig til politiets vagtcentral.

Her indrømmede han, at det var ham, der var kommet til at sætte ild på skuret. Han havde nemlig forsøgt at tænde bål på en bålplads, der ligger tæt på skuret, og her havde han anvendt tændvæske.

Umiddelbart havde manden ikke konstateret ild, men da han senere opdagede, at der havde været brand, henvendte han sig altså selv til politiet.

Manden er nu sigtet for overtrædelse af beredskabsloven og bliver straffet med en bøde.