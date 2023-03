Værtshusuorden: 28-årig nikkede skaller

THY-MORS:Politiet har flere gange i løbet af den forgangne weekend været nødt til at rykke ud til værtshusuorden i Thy og på Mors.

Natten til lørdag kl. 03.51 var den gal på Fort Indian i Thisted.

En kontrovers udviklede sig, og en 28-årig mand fra Hanstholm endte med at nikke en skalle. Det gik ud over en 22-årig mand, der i den forbindelse pådrog sig et flækket øjenbryn.

Lørdag aften kl. 23 blev politiet tilkaldt til Don Muss i Nykøbing, hvor nogle af gæsterne var blevet uenige. Politiet endte med at sigte en 56-årig mand for overtrædelse af restaurationsloven.

Senere, kl. 23.53 måtte politiet igen rykke ud til Don Muss, denne gang på foranledning af en 31-årig kvinde. Hun opførte sig voldeligt, og derfor fik også hun en sigtelse for overtrædelse af restaurationsloven.